В Совфеде оценили возможность введения режима всеобщей самоизоляции

Всеобщий режим самоизоляции в России повторно вводить не будут. Такую оценку озвучил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 5 октября.

По его словам, возможности медицины позволяют не прибегать к такой мере, однако это не касается пожилых людей. Парламентарий пояснил, что у пожилых уже ослаблен иммунитет, к ним нужно особое, бережное отношение в условиях пандемии.

2 октября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что единственным условием избежать возвращения режима самоизоляции в России является соблюдение мер безопасности. По ее словам, 80-85 процентов людей, заразившихся COVID-19, не соблюдали меры безопасности.

В тот же день в Кремле сообщили, что вопрос возвращения жестких ограничительных мер пока не обсуждается.

В России за последние сутки выявили 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339). Всего с начала пандемии COVID–19 подтвердился у 1 225 889 человек.