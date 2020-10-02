Кремль оценил возможность введения жестких ограничений из-за коронавируса

Введение в России жестких ограничений из-за распространения коронавируса пока не обсуждается. Возможность усиления ограничительных мер оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 2 октября.

«Насколько мне известно, речь об этом [локдауне] в настоящий момент не идет, насколько мне известно, сейчас это не обсуждается», — сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание на то, что оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 продолжает работать. По его словам, в регионах также принимаются необходимые меры.

В России за последние сутки выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2704), Санкт-Петербурге (302) и Московской области (244). Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 194 643 человек.

Ранее вирусолог, академик РАН Виталий Зверев допустил победу над коронавирусом в России в конце 2021 года. По его словам, у 70 процентов населения должен сформироваться иммунитет.