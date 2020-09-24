Президент России Владимир Путин предупредил о риске «полыхнуть» из-за второй волны коронавируса, если не уделять эпидемиологической обстановке должного внимания. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 24 сентября.

«Нельзя уводить эти проблемы на второй-третий план. Иначе они полыхнут так, что нам мало не покажется. И это будет очень тяжелое испытание и для граждан, и для страны, и для нашей экономики», — сказал он.

По его словам, борьба с коронавирусной инфекцией еще не завершена, и расслабляться пока рано. «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую, ни в коем случае. Здесь, конечно, особое внимание нужно уделить группам риска», — подчеркнул президент.

Комментируя необходимость возвращения ограничений, Путин сказал, что этого бы не хотелось.

За минувшие сутки в Москве впервые с конца июня выявили более одной тысячи случаев заражения коронавирусом — 1050. Последний раз такой показатель был зарегистрирован 23 июня. Тогда за сутки заразились 1081 москвичей. Всего по стране выявлено 6595 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.