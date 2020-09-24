Названа цена самого дешевого российского лекарства от коронавируса

Стала известна стоимость третьего российского лекарства от коронавируса — препарата «Авифавир». Его розничная цена составит около 8 тысяч рублей, что делает его самым дешевым препаратом от COVID-19 из уже представленных на российском рынке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Фонд участвовал в разработке лекарства.

По словам Дмитриева, РФПИ специально отсрочил начало розничных продаж препарата, чтобы предоставить более низкую цену по сравнению с аналогами — «Коронавиром» и «Арепливиром», которые стоят около 12 тысяч рублей. Глава фонда добавил, что нынешняя цена «Авифавира» неокончательная и в дальнейшем может снизиться еще больше. Он также не исключил, что препарат включат в список жизненно важных лекарств.

Все три препарата содержат действующее вещество фавипиравир. Ранее стало известно, что розничная цена лекарства под названием «Коронавир» (производится компанией «Р-Фарма») составит 11 550 рублей, цена «Арепливира» (производитель — компания «Промомед») будет еще больше — 12 320 рублей.