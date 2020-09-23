Цены на российское лекарство от коронавируса проверят

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цену на российское лекарство от коронавируса «Арепливир». Об этом сообщает РИА Новости.

ФАС направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены препарата. В рознице «Арепливир» стоит 12 300 рублей за упаковку из 40 таблеток.

В ведомстве напомнили, что препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому цены на него не подлежат государственному регулированию.

Лекарство от коронавируса производится компанией «Промомед». Оно поступило в продажу в российские аптеки 21 сентября 2020 года. «Арепливир» отпускается по рецепту, его рекомендуется принимать в первые сутки после появления симптомов инфицирования.

Ранее также стала известна стоимость второго российского лекарства от коронавируса — «Коронавира». Оно будет отпускаться в аптеках по цене в 11 550 рублей за 50 таблеток.