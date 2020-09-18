Раскрыта цена второго российского лекарства от коронавируса

Раскрыта стоимость второго российского препарата для лечения коронавирусной инфекции. Лекарство «Коронавир» будет отпускаться в аптеках по цене в 11 550 рублей за 50 таблеток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию-производителя «Р-Фарм».

Минздрав в четверг, 17 сентября, разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». До этого их использовали только для лечения зараженных в стационарах.

Как сообщалось ранее, цена первого препарата под названием «Арепливир» в рознице составит 12 320 рублей. Лекарство может появиться на полках аптек уже 21 сентября. В одной упаковке будет содержаться 40 таблеток, приобрести их можно по врачебному предписанию.

«Арепливир» рекомендуют принимать в течение 24 часов после появления симптомов заражения. Препарат собираются продавать не только в России: компания-производитель лекарства «Промомед» ведет переговоры о его поставках в страны Латинской Америки, Африки и СНГ.