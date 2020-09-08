Российский препарат помог снизить смертность от коронавируса в пять раз

Российский препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, помог снизить смертность от коронавируса в пять раз. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что пациенты чувствовали себя лучше сразу после ингаляций препарата, который был получен из легких крупного рогатого скота. В частности, это было зафиксировано медиками в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Сыктывкаре.

По данным издания, лекарство помогло снизить смертность среди больных тяжелой формой коронавируса с 80 процентов (средний мировой показатель) до 14,3 процентов. Выздоровели 24 из 28 таких пациентов.

В сентябре ученые Осакского университета в Японии нашли способ бороться с чрезмерной активацией цитокинов при тяжелом течении COVID-19, приводящей к смертельно опасному цитокиновому шторму. До этого не существовало специфической иммунотерапии для лечения этого состояния.