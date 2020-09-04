В России заявили о свойстве вакцины «Спутник V» защитить от любой дозы COVID-19

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» способна выработать иммунитет, достаточный для защиты от «любой заражающей дозы» COVID-19. Об этом заявил глава разработавшего препарат центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По словам Гинцбурга, иммунный ответ, который зафиксировали у добровольцев, позволит противостоять любой дозе, «которую только можно вообразить».

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что ведущий медицинский журнал The Lancet сделал публикацию об итогах двух этапов клинического исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и это говорит о международном признании препарата. В РФПИ добавили, что публикация подтверждает высокую безопасность и эффективность вакцины.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин, производство «Спутник V» запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. Путин также анонсировал появление в сентябре второй вакцины от центра «Вектор». Предполагается, что препарат обеспечит необходимый уровень антител минимум на один эпидемический сезон, но точные выводы можно будет сделать только после завершения исследований.