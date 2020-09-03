Минздрав России назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19

Минздрав России в обновленных методических рекомендациях по лечению коронавируса назвал приоритетную группу для вакцинации. Документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно рекомендациям, первыми вакцину от COVID-19 должны получить медики, сотрудники образовательных организаций, а также студенты и учащиеся колледжей. Также среди приоритетных групп указаны полицейские, социальные работники и сотрудники сфер торговли, общественного питания и транспорта.

Кроме того, в первую очередь вакцинация рекомендована сотрудникам других организаций, которым необходимо контактировать с большим количеством людей. В частности, речь идет о работающих в гостиницах, банках, химчистках и парикмахерских.

В документе указывается, что вакцина «Гам-КОВИД-Вак», разработанная центром имени Н.Ф. Гамалеи, противопоказана для лиц младше 18 лет и старше 60 лет из-за отсутствия данных об эффективности и безопасности.

Из рекомендаций по лечению COVID-19 Минздрав исключил два препарата — они не показали свою эффективность. Речь идет о препаратах лопинавир и ритонавир. Всего в список рекомендованных для лечения коронавируса препаратов вошли шесть наименований: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России, 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. В Москве планируется начать вакцинацию с 5 сентября.