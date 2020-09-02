Раскрыты детали прививки десятков тысяч россиян вакциной «Спутник V»

Примерно четверть добровольцев, которые участвуют в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V», получат вместо нее плацебо. Такую деталь раскрыл глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«10 тысяч человек получат плацебо и 30 тысяч получат вакцину — 75 процентов на 25 процентов. Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность [прививки]», — рассказал он, комментируя предстоящую вакцинацию десятков тысяч россиян.

Ранее Гинцбург сообщил, что пострегистрационная фаза клинических испытаний препарата начнется на этой неделе, в ней примут участие 40 тысяч человек. Среди них, по словам главы центра, будут добровольцы старше 60 лет. Гинцбург выразил надежду, что исследования покажут положительный результат, и вакцину можно будет вводить пенсионерам.

Отечественная вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V», разработанная в центре имени Гамалеи, была зарегистрировала в начале августа. В первую очередь прививку сделают гражданам из группы риска — медикам и учителям. Вакцинация в Москве стартует 5 сентября.