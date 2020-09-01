Объявлена дата начала вакцинации от коронавируса в Москве

Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября. Такую дату объявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».

«Машины, адреса, вакцины есть. Но дело в том, что 3-5 сентября еще будет проводится скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объем необходимых анализов», — сказал он, подчеркнув, что препарат поступит в столичные поликлиники до конца рабочей недели.

О регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V» объявил президент России Владимир Путин. Российские медики и граждане из группы риска начнут получать прививки от коронавируса параллельно с проведением третьего этапа испытания вакцины, разработанной центром имени Гамалеи. «В первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники. Параллельно будут идти пострегистрационные исследования», — сообщили в Минздраве ранее.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.