Вирусолог назвал сроки отмены масочного режима в России

Россияне смогут постепенно начать отказываться от защитных масок в январе 2021 года, когда стартует массовая кампания по вакцинации и коронавирус перестанет определять повседневную жизнь. Такие сроки назвал вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук Александр Лукашев, передает «Комсомольская правда».

По мнению Лукашева, в России не будет необходимости соблюдать масочный режим «бессрочно». Он подчеркнул, что маски — одно из самых простых и наименее обременительных средств защиты.

28 августа вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что естественное завершение эпидемии коронавируса в России может произойти через год или два. Он также выразил сомнение в том, что появление вакцины поможет победить инфекцию через полгода — такое мнение высказывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация россиян от коронавируса начнется в ноябре-декабре. По его словам, к этому периоду поставки препарата выйдут на максимальные объемы. Кроме того, можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавируса, уточнил глава Минздрава.

11 августа президент Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». 27 августа он сообщил, что в сентябре появится вторая отечественная вакцина.