Кремль опроверг обязательную вакцинацию от коронавируса в России

Речи об обязательной вакцинации россиян от коронавируса идти не может, решение о прививке принимается добровольно. Об это заявил официальный представитель Кремля, опровергая соответствующую информацию, сообщает ТАСС в пятницу, 28 августа.

Он также сообщил, что никого из сотрудников Кремля не будут обязывать вакцинироваться. Сам Песков прививку делать не планирует. «Я переболел, собственно это тот же самый эффект, что вакцина», — пояснил он свое решение.

Накануне президент Владимир Путин анонсировал появление в сентябре второй российской вакцины от коронавируса.

11 августа глава государства объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут врачи. Ранее в России запустили официальный сайт, где приведены вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.