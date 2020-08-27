Путин оценил решение своей дочери испытать вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин рассказал о решении своей дочери стать добровольцем в испытаниях российской вакцины от коронавируса. Свою оценку глава государства дал в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 26 августа.

«Дочка просто сказала, что хочет как доброволец принять участие в испытании вакцины», — сказал Путин в ответ на вопрос, советовалась ли с ним дочь.

По его словам, она чувствует себя хорошо. Комментируя ее решение, президент отметил, что она — взрослый человек.

Глава государства также сообщил, что уже в сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса. Он призвал граждан соблюдать ограничительные меры, потому что пандемия еще не закончилась.

11 августа российский лидер рассказал, что одна из его дочерей испытала на себе вакцину от коронавируса. Он уточнил, что после первой прививки у его дочери была температура 38, а «на следующий день — 37 с небольшим и все». В тот же день он объявил о регистрации в России первой вакцины от COVID–19.

Ранее был запущен официальный сайт первой зарегистрированной вакцины. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Данные доступны на семи языках.