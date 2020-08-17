Российских медиков начнут прививать от коронавируса

Российские медики и граждане из группы риска начнут получать прививки от коронавируса параллельно с проведением третьего этапа испытания вакцины, разработанной центром имени Гамалеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«В первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники. Параллельно будут идти пострегистрационные исследования», — говорится в сообщении ведомства.

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России 11 августа. Ее назвали «Спутник V». 15 августа запущено производство препарата. Государство взяло под контроль распределение вакцины в регионы. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, массовая вакцинация россиян начнется примерно в середине сентября.

Параллельно новосибирский «Вектор» разрабатывает свой препарат. 17 августа начался второй этап испытаний его вакцины от COVID-19.