В России заявили о необходимости иметь несколько вакцин от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России, как и в любой другой стране, необходимо иметь несколько разных вакцин от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Так глава ведомства ответила на вопрос о разнице российских вакцин центров имени Гамалеи и «Вектор».

Новосибирский «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса. По словам Поповой, все принимающие участие в испытаниях добровольцы чувствуют себя хорошо. «Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», — сообщила она.

12 августа сообщалось, что вторую российскую вакцину от коронавируса, разработкой которой занимается центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, ввели первым добровольцам. Всего вакцинацию препаратом «Вектора» прошли 14 человек.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут медики, большинство из них заявили о своем недоверии к прививке. В гражданский оборот препарат поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года. Производство вакцины началось 15 августа.