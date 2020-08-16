Разработавших вакцину от коронавируса российских ученых попытались переманить

Ученых из центра Гамалеи, где разработали первую в мире вакцину от коронавируса, попытались переманить. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Пытаются, да, но ничего не получится», — сказал он. Гинцбург добавил, что коллектив сотрудников трудится в центре в течение последних десяти лет. По его словам, составу ученых в центре Гамалеи позавидовал бы любой американский и европейский университет.

Ранее Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц. Он подчеркнул, что это связано с необходимостью отправить большую часть уже наработанной вакцины на пострегистрационное исследование.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Выпуск препарата начнется в течение августа, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года. 15 августа стало известно о начале производства вакцины от коронавируса.