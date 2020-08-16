Оценены сроки начала гражданского оборота вакцины от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил сроки начала гражданского оборота разработанной центром вакцины от коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, гражданский оборот будет запущен параллельно с пострегистрационными исследованиями, но со сдвигом , поскольку вакцины не хватает. «Я думаю, что это будет максимум сдвиг в месяц», — уточнил Гинцбург.

Кроме того, он сообщил, что в третьем этапе исследований вакцины примут участие несколько десятков тысяч человек. Ученый отметил, что в первую очередь вакцину направят на третий этап исследований, поскольку производственные мощности препарата пока только нарастают. А избыток уже может быть направлен в гражданский оборот, «в небольшом количестве, может быть, на несколько регионов».

Гинцбург затруднился сказать, сколько доз вакцины будет создано в ближайшие недели, поскольку производство препарата будет расширяться. По его словам, мощность производства в ближайшие полтора-два месяца увеличится в десять раз. «В ближайшее время заработают еще три-четыре площадки, к декабрю они выйдут на мощность четыре-пять, а может немного больше миллионов доз в месяц, что позволит за 9-12 месяцев обеспечить необходимый объем вакцины для всей страны», — заключил Александр Гинцбург.

Накануне, в субботу, 15 августа, Минздрав России объявил о начале производства в стране вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи. До этого, 12 августа, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины будут выпущены в течение двух недель, первыми препарат получат медики. Он также назвал безосновательной зарубежную критику препарата и связал ее со страхом конкуренции.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Выпуск препарата начнется в течение августа, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года.