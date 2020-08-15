Названы отличия третьего этапа испытаний российской вакцины от коронавирируса

Третий этап испытаний вакцины от коронавируса будет проводиться амбулаторно. Об этом агентству ТАСС рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Разумеется, добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить», — сказал он.

12 августа глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины будут выпущены в течение двух недель, первыми препарат получат медики. Министр также назвал безосновательной зарубежную критику препарата и связал ее со страхом конкуренции.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Выпуск препарата начнется в течение августа, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года.