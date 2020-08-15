Назван срок обеспечения россиян вакциной от коронавируса

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год. Об этом агентству ТАСС рассказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он выразил надежду, что необходимое для россиян количество вакцины можно будет произвести за 9-12 месяцев.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что наблюдается высокий спрос из-за рубежа на российскую вакцину от коронавируса. По его словам, первое время Россия не будет продавать препарат за границу. «Звонков идет очень много, но в первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка. Процесс идет», — сказал министр, уточнив, что произведенные дозы сначала будут направлены на вакцинацию россиян, в первую очередь, медиков. Партии отправят во все регионы, «по отдельным категориям граждан».

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса, ее назвали «Спутник V». Представители западных стран раскритиковали препарат, усомнившись в данных о его тестировании. В Минздраве обещали предоставить всю интересующую информацию.