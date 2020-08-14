Глава Минздрава сообщил о высоком спросе на вакцину от коронавируса за рубежом

Наблюдается высокий спрос из-за рубежа на российскую вакцину от коронавируса, но страна планирует сначала обеспечить свои собственные нужды в препарате. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По словам министра, первое время Россия не будет продавать препарат за границу. «Звонков идет очень много, но в первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка. Процесс идет», — сказал он.

Произведенные дозы сначала будут направлены на вакцинацию россиян, в первую очередь, медиков. Партии отправят во все регионы, «по отдельным категориям граждан».

Мурашко уточнил, что производство вакцины уже началось, и первые вакцины будут получены уже в этом месяце. Сам министр планирует привиться этим препаратом. Ранее он говорил, что разработка доказала свою безопасность и высокую эффективность.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса, ее назвали «Спутник V». Представители западных стран раскритиковали препарат, усомнившись в данных о его тестировании. В Минздраве обещали предоставить всю интересующую информацию.

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