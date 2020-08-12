ВОЗ захотела проверить российскую вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) захотела проверить данные об испытаниях российской вакцины от коронавируса. Заявление организации публикует РБК.

ВОЗ собирается проанализировать информацию об испытаниях препарата, чтобы убедиться в том, что исследование вакцины проводилось в соответствии с установленными процедурами. Это нужно, чтобы оценить безопасность и эффективность лекарства.

Отмечается, что организация приветствует «все достижения в области исследований и разработок» препаратов от инфекции. ВОЗ также поддерживает контакты с российскими учеными.

11 августа российский президент Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса, заявив, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат. Президент подчеркнул, что вакцина прошла все необходимые проверки. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препарат показал безопасность и высокую эффективность.

Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как качество продукта еще неизвестно. В Минздраве на это заявили, что оснований откладывать регистрацию нет, так как исследования вакцины проводят с соблюдением международных стандартов.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 12 августа превысило 20,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. В России за последние сутки выявлено 4945 заболевших.

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