США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса отстает от американских разработок и прошла слишком мало испытаний. Об этом заявила помощница президента США Келлиан Конуэй в эфире телеканала Fox News.

Она раскритиковала российские стандарты и заявила, что американские — гораздо жестче. «У нас шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они [в России], судя по всему, даже не дошли до этого», — высказалась Конуэй.

Президент США Дональд Трамп предрек возможное появление вакцины от коронавируса к президентским выборам, назначенным на 3 ноября этого года. При этом некоторые медики опасаются влияния лидера на этот вопрос: они считают, что ради выборов Трамп может давить на создателей вакцины, отчего ее качество будет хуже, чем могло бы быть.

Ранее 11 августа российский президент Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса, заявив, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат. Президент подчеркнул, что вакцина прошла все необходимые проверки. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препарат показал безопасность и высокую эффективность.

Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как качество продукта еще неизвестно. В Минздраве на это заявили, что оснований откладывать регистрацию нет, так как исследования вакцины проводят с соблюдением международных стандартов.

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