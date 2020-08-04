Разработчики вакцины от коронавируса испугались давления Трампа

Разработчики вакцины от коронавируса испугались того, что в их работу вмешается политика: американский лидер Дональд Трамп может оказывать на них давление. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что министерство здравоохранения и социальных служб США еще в апреле называло лучшим способом борьбы с пандемией скорейшую разработку вакцины против COVID-19. Ее обещали выпустить к октябрю 2020-го, что сочеталось с желанием Трампа «обуздать вирус» к президентским выборам в ноябре. Однако сроки пришлось перенести: теперь планируется разработать миллионы доз вакцины к концу 2020-го — началу 2021 года.

Эксперты в правительстве опасаются, что Трамп может давить на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) ради скорейшей разработки лекарства. Это нужно, чтобы победить на выборах: президент хочет сделать вакцину «сюрпризом» для избирателей. Эксперты считают, что тем самым он может проигнорировать недостаточные данные по вирусу и выпустить некачественную вакцину.

The New York добавляет, что американский лидер действительно торопит разработчиков. Так, Трамп уже посещал биотехнологическую лабораторию в Северной Каролине, где обещал выпустить лекарство в рекордно короткие сроки. Помимо этого, он настаивал на том, что FDA «прекрасно справляется» и успеет разработать препарат «намного раньше графика». В газете утверждают, что все это ставит фармацевтические компании в тупик: они балансируют между требованиями администрации и соображениями безопасности, в соответствии с которыми вакцину лучше не выпускать, пока она не проверена.

США, Великобритания, Евросоюз и Япония уже зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса несмотря на то что действующая формула еще не создана. Аналитики высказывают опасение, что доз не хватит на 7,8 миллиарда человек, и остальные, менее богатые страны окажутся «последними в очереди» на получение вакцины. Еще одним препятствием для быстрой глобальной иммунизации является то, что для выработки иммунитета, вероятно, потребуется не одна, а две дозы.

Общее число заразившихся коронавирусом к 4 августа превысило 18,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.

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