Большинство американцев сочли Китай виновным в пандемии коронавируса

Большинство американцев считают, что коронавирусная инфекция распространилась по миру из-за Китая, и верят в обвинения Вашингтона в адрес Пекина. Об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research Center.

78 процентов американцев утверждают, что в основном именно китайское правительство совершило ряд действий, которые привели к пандемии COVID-19: в частности, вспышку недостаточно хорошо сдерживали в Ухане. 64 процента опрошенных говорят, что Китай в целом довольно плохо справлялся с борьбой с коронавирусом.

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Исследовательский центр отмечает, что мнение американцев сильно ухудшилось по сравнению с данными на март: на 7 процентов больше людей негативно оценивают политику Китая. По сравнению с 2018-м, число таких людей увеличилось на 26 процентов, достигнув отметки в 73 процента.

В начале апреля разведка США представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. В частности, Пекин заподозрили в занижении как общего числа случаев заражения, так и количества умерших от инфекции. Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь пообещал привлечь Китай к ответственности и выдвинуть финансовые претензии.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 31 июля превысило 17,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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