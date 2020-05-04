Найдена причина сокрытия данных о коронавирусе в Китае

Американская разведка нашла причину сокрытия данных о коронавирусе в Китае, пишет агентство Associated Press со ссылкой на документы министерства внутренней безопасности США.

Как считают в США, Пекин намеренно скрыл серьезность пандемии для того, чтобы успеть запастись необходимыми медикаментами для лечения больных. «Китай увеличил импорт и сократил экспорт предметов медицинского назначения», — сказали источники агентства.

Согласно данным анализа, Пекин якобы попытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных.

30 апреля сообщалось, что госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что власти Китая скрыли часть информации о коронавирусе. Он заявил, что в итоге Пекин понесет ответственность за утаенные данные.

В начале апреля разведка США представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. В частности, Пекин заподозрили в занижении как общего числа случаев заражения, так и количества умерших от инфекции. Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь пообещал привлечь Китай к ответственности и выдвинуть финансовые претензии.

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