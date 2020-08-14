Российские врачи заявили о недоверии к вакцине от коронавируса

Большинство российских медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, которую создали в центре Гамалеи. Об этом пишет РБК.

Так, из более чем трех тысяч участников исследования 52 процента отказались делать прививку, а 24,5 процента согласились на вакцинацию.

Отвечая на вопрос о причинах недоверия к вакцине, 66 процентов опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. Еще 48 процентов выразили смущение из-за того, что препарат удалось разработать за такое короткое время.

При этом 20 процентов опрошенных заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Она станет доступна для граждан с января 2021 года. По словам Путина, вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе. Он также рассказал, что вакцину на себе испытала одна из его дочерей.

Препарат получил название «Спутник V», оно связано с космосом. Российской вакциной заинтересовались за рубежом. Вместе с тем ряд стран усомнился в ее безопасности. Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, поскольку ее качество еще неизвестно.