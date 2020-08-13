Названы сроки действия свойств российской вакцины от коронавируса

Свойства российской вакцины от коронавируса, разработанной в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, действуют в течение полугода или года. Такие сроки назвал директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Гинцбург уточнил, что защитные свойства могут сохраняться минимум до двух лет.

12 августа глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины будут выпущены в течение двух недель, первыми препарат получат медики. Он добавил, что производство в первую очередь будет ориентировано на российский рынок. Мурашко также назвал безосновательной зарубежную критику препарата и связал ее со страхом конкуренции.

О регистрации первой российской вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин, подчеркнув, что Россия — первая страна, зарегистрировавшая препарат. По словам российского лидера, вакцина прошла все необходимые проверки. Мурашко указал, что она показала безопасность и высокую эффективность.

Препарат получил название «Спутник V», оно связано с космосом. Как писало РИА Новости, причиной стало то, что «Спутник-1» активизировал мировые космические исследования, а новая российская вакцина от коронавируса создала «момент Спутника» для мирового сообщества.