В Минздраве пообещали опубликовать данные об испытаниях вакцины от коронавируса

Данные о доклинических и клинических испытаниях отечественной вакцины от коронавируса скоро будут опубликованы. Это пообещал глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

«В ближайшие дни, возможно, к понедельнику», — сказал он, уточнив, что исследования продолжатся.

По словам министра, сейчас препарат критикуют за то, что в ходе его тестирования якобы получено недостаточно информации. Мурашко отметил, что «вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов».

Ранее Михаил Мурашко говорил, что российскую вакцину критикуют из-за страха конкуренции. Он уверен, что прививка показала свою безопасность и высокую эффективность.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Выпуск препарата начнется в течение августа, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года.

Некоторые представители западных стран усомнились в эффективности и безопасности разработки, указав на недостаточное количество испытаний. Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) намерены проверить данные об исследованиях. Среди российских медиков привиться пока готов только каждый четвертый.