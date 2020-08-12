Минздрав объяснил критику российской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объяснил зарубежную критику российской вакцины от коронавируса. На брифинге, трансляцию которого ведет RT на своем YouTube-канале, глава ведомства заявил, что она вызвана страхом конкуренции.

По его мнению, критика безосновательна.

О регистрации первой вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат, а также добавил, что препарат прошел все необходимые проверки. Мурашко, в свою очередь, заявил, что препарат показал безопасность и высокую эффективность.

В гражданский оборот вакцина поступит в январе 2021 года. Ожидается, что она будет называться «Спутник V» и обеспечит иммунитет к коронавирусу на протяжении двух лет.

Российскую вакцину раскритиковали представители зарубежных стран. Так, помощница президента США Келлиан Конуэй заявила, что российское средство отстает от американских разработок и прошло слишком мало испытаний. По ее словам, американские стандарты намного жестче.