США отказались принять помощь России в разработке вакцины от COVID-19

Москва предлагала Вашингтону «беспрецедентное сотрудничество» и помощь в разработке вакцины от коронавируса, однако США отказались от предложения России. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников.

Утверждается, что Москва направляла проект «Операция "Сверхзвуковая скорость"», направленный на ускорение разработки вакцины от COVID-19. Однако США оказались «закрыты для российских медицинских достижений», сообщили официальные лица Вашингтона. «С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение не принимаются в США из-за этого недоверия», — приводит слова российского чиновника телеканал.

По словам американских должностных лиц, российская вакцина считается в США настолько недоработанной, что до ее регистрации она даже не вызвала серьезного интереса. «Нет ни малейшего шанса, что США испробуют российскую вакцину на обезьянах, не говоря уже о людях», — заявил один из государственных чиновников здравоохранения США.

Российские чиновники в свою очередь заявили, что Москва открыта для обмена информацией о вакцине, и призвали Вашингтон задуматься о ее принятии, так как она может спасти жизни американцев. «Если наша вакцина окажется одной из самых эффективных, то возникнут вопросы, почему США не исследовали этот вариант глубже, почему политика встала на пути доступа к вакцине», — заключил анонимный российский собеседник.

Ранее журналист CNN Зак Вольф усомнился в реальности российской вакцины от коронавирусной инфекции. «Стремление страны к созданию вакцины частично объясняется политическим давлением Кремля, который стремится изобразить Россию как глобальную научную силу», — отметил он.

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Она станет доступна для граждан с января 2021 года. По словам Путина, вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе. Он также рассказал, что вакцину на себе испытала одна из его дочерей.

Российской вакциной заинтересовались за рубежом. Вместе с тем США усомнились в ее безопасности. Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как ее качество еще неизвестно.