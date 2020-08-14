В Минздраве опровергли отправку предложения США помочь в разработке вакцины

Министерство здравоохранения России не направляло США официальных предложений о совместной разработке вакцины от COVID-19. Так ведомство отреагировало на публикацию CNN, в которой утверждалось, что США отказались от «беспрецедентного сотрудничества» и помощи в разработке препарата. Об этом РИА Новости заявил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

Ранее CNN сообщил, что Москва отправляла Вашингтону проект «Операция "Сверхзвуковая скорость"», нацеленный на ускорение разработки вакцины от COVID-19. Однако США оказались «закрыты для российских медицинских достижений». По словам американских должностных лиц, российская вакцина считается в США настолько недоработанной, что до ее регистрации она даже не вызвала серьезного интереса.

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Она станет доступна для граждан с января 2021 года. По словам Путина, вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе.

Российской вакциной заинтересовались за рубежом. Вместе с тем США усомнились в ее безопасности. Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как ее качество еще неизвестно.