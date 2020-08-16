Опубликован проморолик о спасающей планету от коронавируса российской вакцине

Опубликован проморолик российской вакцины от коронавируса «Спутник V», по сюжету которого вакцина спасла планету. Запись разместил Telegram-канал «Пул №3».

На кадрах изображена планета, которую «поглощает» коронавирус. Затем появляется российский «Спутник» с триколором и облетает Землю, очищая ее от вируса.

15 августа сообщалось, что в России начали производство вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Выпуск препарата начнется в течение августа, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года.