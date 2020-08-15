В России начали производство вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи. Об этом в субботу, 15 августа, сообщил Минздрав, передает РИА Новости.

Ранее 15 августа глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимое для россиян количество вакцины можно будет произвести за 9-12 месяцев.

12 августа глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины будут выпущены в течение двух недель, первыми препарат получат медики. Министр также назвал безосновательной зарубежную критику препарата и связал ее со страхом конкуренции.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Выпуск препарата начнется в течение августа, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года.