Академик оценил перспективу первой российской вакцины от коронавируса

Создание первой российской вакцины от коронавируса говорит о том, что тяжелый вирус может быть побежден в будущем. Так перспективу препарата оценил академик РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Шляхто добавил, что для создания препарата была использована уже оправдавшая себя платформа. В связи с этим специалисты рассчитывают на безопасность и эффективность вакцины. Такое же мнение высказал и первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов. Он заявил, что в учреждении проводились и доклинические и клинические испытания, которые подтвердили безопасность и эффективность препарата.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что Россия — первая страна, зарегистрировавшая препарат. Путин добавил, что вакцина прошла все необходимые проверки. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препарат безопасен и у него высокая эффективность.

Препарат получил название «Спутник V», оно связано с космосом. Как писало РИА Новости, причиной стало то, что «Спутник-1» активизировал мировые космические исследования, а новая российская вакцина от коронавируса создала «момент Спутника» для мирового сообщества.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где была разработана вакцина, Александр Гинцбург сказал, что свойства препарата будут действовать в течение полугода или года. При этом защитные свойства могут сохраняться минимум до двух лет.