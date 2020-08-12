Вторую российскую вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам

Вторую российскую вакцину от коронавируса, разработкой которой занимается центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, ввели первым добровольцам. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Роспотребнадзоре.

По словам собеседника агентства, по результатам вакцинации первых пяти человек подготовлен промежуточный отчет о безопасности препарата «ЭпиВакКорона». «Все добровольцы чувствуют себя хорошо», — добавили в пресс-службе Роспотребнадзора. После этого препарат ввели еще девяти добровольцам, они находятся под наблюдением. Таким образом, всего вакцинацию препаратом «Вектора» прошли 14 человек.

«На основании данных отчета Независимым комитетом по мониторингу данных (НКМД) будет принято решение о дальнейшей вакцинации добровольцев второго этапа клинического исследования», — сообщили в Роспотребнадзоре.

О регистрации первой российской вакцины, разработанной центром имени Гамалеи, сообщалось 11 августа. Президент Владимир Путин объявил, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала препарат. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что зарегистрированная первая вакцина от коронавируса показала высокую эффективность. Позднее он анонсировал выпуск первых партий препарата в течение двух недель.