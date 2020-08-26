Путину доложили о ситуации с коронавирусом в России

В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом доложила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

Голикова также сообщила, что с марта ежедневные темпы заражаемости коронавирусом в России снизились в 54 раза.Она добавила, что среди россиян преобладают бессимптомные формы течения заболевания, в тяжелой форме его переносят 3,2 процента, пишет РИА Новости.

По словам вице-премьера, почти у четверти российских медицинских работников, которые помогают пациентам с коронавирусом, есть поздние антитела. Это означает, что в дальнейшем они будут невосприимчивы к инфекции, объяснила Голикова.

Ранее 25 августа стало известно, что центр имени Гамалеи изучит вторичный иммунитет к коронавирусу после вакцинации россиян. Это поможет выяснить, вырабатываются ли в организме клетки памяти после того, как пациент получит препарат. Такие клетки могут начать вырабатывать антитела, если их нет у человека, заявил директор центра Александр Гинцбург.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат получил название «Спутник V», его производство было запущено 15 августа. В России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

С начала пандемии в России выявили 970 865 случаев заражения коронавирусом. За этот период зафиксировали 16 683 случая смерти, выздоровели 786 150 человек.