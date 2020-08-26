В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу после вакцинации

Центр имени Гамалеи намерен изучить вторичный иммунитет к коронавирусу после вакцинации россиян. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Гинцбург объяснил, что исследователи хотят выяснить, вырабатываются ли после вакцинации клетки памяти — при встрече с возбудителем инфекции они могут начать создавать антитела в случае их отсутствия в организме. По его словам, будут проводиться серьезные исследования, так как даже если титр антител упал, это не значит, что человек не защищен.

Он добавил, что для выявления клеток памяти надо определить, на какой день вырабатываются антитела при встрече с возбудителем. Если это происходит на второй-третий день, значит, они есть, а если на 12-14-й — значит, что их нет. Гинцбург предположил, что это будет отдельное исследование. Директор центра Гамалеи отметил, что через год планирует сдать анализ и выяснить, сохранились ли у него титры антител.

25 августа Гинцбург рассказал, что вакцинация граждан России может начаться 15-20 сентября. Перед этим Роспотребнадзор проверит препарат, это займет 10-12 дней. В московские клиники вакцину доставят 3 сентября, 4-5 числа начнутся пострегистрационные испытания.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат получил название «Спутник V», его производство было запущено 15 августа. Первыми вакцинацию пройдут врачи и пациенты из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется приблизительно в середине сентября. В России также проходят испытания второй вакцины, разработанной центром «Вектор». Предполагается, что они завершатся в сентябре, а к этапу регистрации препарат подойдет в октябре. Производство планируется начать в ноябре.

Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

С начала пандемии в России выявили 970 865 случаев коронавируса. За этот период зафиксировали 16 683 случая смерти, выздоровели 786 150 человек.