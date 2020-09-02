Раскрыты результаты тестирования вакцины от коронавируса на пенсионерах

Некоторые пожилые сотрудники центра имени Гамалеи испытали вакцину от коронавируса на себе и хорошо себя чувствуют. Результаты тестирования РИА Новости раскрыл директор учреждения Александр Гинцбург.

По его словам, прививку сделали 10-15 ученых в возрасте 70-80 лет. «Все бодры, здоровы, активны, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом. Никак вакцинация на них не повлияла», — сказал собеседник агентства.

Гинцбург уточнил, что ему 68 лет, и несколько месяцев назад он сам вакцинировался, проблем со здоровьем не было.

Глава научного центра добавил, что на этой неделе начнется пострегистрационная фаза клинических испытаний препарата, в ней примут участие 40 тысяч человек. Среди них будут добровольцы старше 60 лет. Гинцбург выразил надежду, что исследования покажут положительный результат, и вакцину можно будет вводить пенсионерам.

Отечественная вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V», разработанная в центре имени Гамалеи, была зарегистрировала в начале августа. В первую очередь прививку сделают гражданам из группы риска — медикам и учителям. Вакцинация в Москве стартует 5 сентября.