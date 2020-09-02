В России официально признали первый случай повторного заражения коронавирусом

В России достоверно доказан и официально признан только один случай повторного заражения коронавирусом. Второй возможный случай повторного инфицирования COVID-19 рассматривается в Туве, заявил ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 2 сентября.

Описывая первый такой случай, эксперт отметил, что повторное заражение коронавирусом произошло через 148 суток. В этой связи Лисицын подчеркнул, что вакцина не может дать стопроцентной гарантии, заболеет человек или нет. При этом прививка, про его словам, ослабляет симптомы инфекции и ускоряет иммунный ответ.

24 августа глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом. По его словам, первый раз он заболел COVID-19 в мае и выздоровел в начале июня. Теперь, как отметил Кара-оола, болезнь протекает иначе — он ощущает сильные головные боли. При этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пока нет подтверждений повторного заражения главы региона.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что вероятность повторного заражения коронавирусом существует, но это происходит очень редко и зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы человека. Если у переболевшего слабый иммунитет, организм может вырабатывать мало антител.