Стало известно о первом повторном заражении коронавирусом в России

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, предположительно, зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом. Об этом «Комсомольской правде — Санкт-Петербург» рассказала заведующая отделением по лечению пациентов с COVID-19 Светлана Баннова.

Речь идет о четырехлетнем пациенте с тяжелым сопутствующим заболеванием, связанном с онкологией крови. Ребенок с положительным результатом теста на коронавирус поступил в отделение около месяца назад. После курса лечения он выздоровел, однако спустя некоторое время его анализы вновь подтвердили наличие вируса в организме.

«Строго говоря, мы пока сами не можем точно сказать, что это. Возможно, действительно произошло так называемое "реинфицирование" — то есть, повторное заражение», — объяснила Баннова. Другой причиной может быть особенность иммунитета мальчика: за счет лечения количество вируса снизилось до такой степени, что перестало определяться тестами, затем SARS-CoV-2 снова начал размножаться.

Отмечается, что выяснить причину повторного инфицирования сложно, кроме того, перед медиками такой задачи не стояло. В настоящее время маленький пациент выздоровел и покинул отделение.

22 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал, что во регионе зарегистрировали повторное заражение коронавирусом. Второй раз инфицировался один из медиков, оба заражения произошли в течение двух месяцев. Позднее в администрации уточнили, что медику сначала диагностировали пневмонию с отрицательным результатом теста на коронавирус, а во втором случае тест на коронавирус был положительным.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что повторное заражение коронавирусом бывает редко и связано с индивидуальными особенностями иммунной системы конкретного пациента. По его словам, вакцины будут эффективно защищать организм от заражения.

В России за последние сутки было выявлено 5765 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 812 тысяч. Из них более 600 тысяч выздоровели, свыше 13,2 тысячи скончались. В июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.