Данные о повторном случае заражения коронавирусом в России прояснили

Администрация Владимирской области прояснила данные о повторном случае заражения коронавирусом местного медика, которые ранее озвучил губернатор региона Владимир Сипягин. Об этом сообщает РИА Новости.

В администрации рассказали, что медику сначала диагностировали пневмонию с отрицательным результатом теста на коронавирус, а во втором случае тест на коронавирус был положительным.

Ранее 22 июля Владимир Сипягин рассказал, что во Владимирской области зарегистрировали повторное заражение коронавирусом. По его словам, повторно инфицировался один из медиков, оба заражения произошли в течение двух месяцев. До этого официально не сообщалось о повторных заражениях на территории России.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что повторное заражение коронавирусом бывает редко и связано с индивидуальными особенностями иммунной системы конкретного пациента. По его словам, вакцины будут эффективно защищать организм от заражения.