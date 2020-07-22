В Минздраве оценили вероятность повторного заражения коронавирусом

Повторное заражение коронавирусом бывает редко и связано с индивидуальными особенностями пациента. Так вероятность заражения COVID-19 во второй раз оценил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

По словам Чуланова, повторное заражение связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека. Он добавил, что вакцины будут эффективно защищать организм от заражения.

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Ранее 22 июля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что в регионе зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом. По его словам, повторно инфицировался один из медиков. Он уточнил, что первое и второе заражения произошли в течение двух месяцев. До этого официально не сообщалось о повторных заражениях на территории России.

В России с начала пандемии зарегистрировали 789 190 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов, выздоровели 572 053 человека.