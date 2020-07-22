В России зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом

Во Владимирской области зарегистрировали случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Владимир Сипягин в прямой трансляции на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Сипягина, повторного инфицировался один из медиков. Губернатор уточнил, что это произошло в течение двух месяцев. Ранее официально не сообщалось о повторных заражениях на территории России, пишет ТАСС.

Сипягин призвал жителей соблюдать меры предосторожности и носить маски в общественных местах, а людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовал оставаться на самоизоляции.

Ранее внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сказал, что подъем заражаемости коронавирусом начнется в ноябре и продолжится до января. При этом он уточнил, что выраженность сезонного подъема будет не очень высокой, так как вирус адаптируется к населению.

Во Владимирской области за сутки выявили 35 новых случаев инфицирования, всего в регионе в общем заразились 5 333 человек. Выздоровели 4 774 человека, 116 умерли. Всего в России заражены 789 190 человек. Из них вылечились 572 053 человека, 12 745 человек скончались.