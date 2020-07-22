В Минздраве предсказали подъем заболеваемости COVID-19

Подъем заболеваемости COVID-19 начнется в ноябре и продолжится до января. Такой прогноз дал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, передает «Интерфакс» в среду, 22 июля.

«Сезонный подъем заболеваемости будет. Очевидно, те же сроки, как при других ОРВИ... Но выраженность этого сезонного подъема не будет очень высокой, по всей видимости. Вирус адаптируется к населению», — отметил медик.

Брико добавил, что новые инфекционные болезни появляются каждый год. Их возбудителями становится, как правило, животные. «В последующем они приспосабливаются: вирусу невыгодно убивать своего хозяина. Будет протекать гораздо легче», — сказал он.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев назвал условие для окончания первой волны коронавируса. По его словам, для этого COVID-19 должны переболеть 70-80 процентов населения. До этого момента говорить о второй волне нет необходимости, заявил Зверев.