Россиянам назвали условие завершения первой волны коронавируса

Первая волна коронавируса закончится при условии, если COVID-19 переболеют 70-80 процентов населения. До этого момента говорить о второй волне нет необходимости, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 21 июля.

Зверев отметил, что ожидаемый прирост заболеваемости не означает наступление второй волны. «Какая новая волна? У нас еще первая идет, и будет идти (...) И нет необходимости нагонять страх и, тем более, предусматривать необходимость введения нового карантина», — подчеркнул академик.

По словам Зверева, осенний подъем заболеваемости, который прогнозируют медики, будет связан скорее с другими инфекциями, чем с COVID-19. «Будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — заключил он.

Ранее главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов также заявил, что осенью в России будет обычный подъем заболеваемости, в том числе и вторая волна коронавируса, но она будет слабее первой. Он добавил, что у многих уже сформировался иммунитет к коронавирусу, а люди стали серьезнее относиться к профилактике и предупреждениям.

По данным на 21 июля, в России выявлено 783 328 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.