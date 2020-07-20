Раскрыты способы подготовить организм ко второй волне коронавируса

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Владимир Бекетов дал россиянам несколько советов, как подготовить свой организм к возможной второй волне коронавируса. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В первую очередь, отметил врач, следует помнить, что иммунитет у человека одинаковый во все сезоны. Поэтому рассчитывать на ослабление COVID-19 в летнюю жару или при меньшей влажности не стоит.

Материалы по теме Бесконечность — не предел Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет? Между первой и второй Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин?

В период с конца августа до октября Бекетов рекомендовал всем россиянам сделать прививку от гриппа, особенно страдающим легочными, сердечными заболеваниями или диабетом. Кроме того, в поликлиниках можно бесплатно сделать прививку и от пневмококковой инфекции. Вместе с тем врач подчеркнул, что укрепить иммунитет, принимая БАДы, отвары, настойки и прочие гомеопатические препараты, невозможно.

Также Бекетов отметил полезность продолжительного сна и его положительное влияние на иммунитет. Лучше спать восемь-девять часов в сутки, при отсутствии такой возможности дополнять в свой режим небольшой дневной сон от 20 минут до часа.

Что касается питания, то врач рекомендовал россиянам употреблять продукты с содержанием клетчатки: фрукты, овощи, зелень, отруби, они приводят в баланс микрофлору кишечника, что помогает иммунитету. Также важно, чтобы в питании было больше белков и меньше жиров. При этом лучше сократить потребление мяса, особенно колбасных продуктов. Предпочтение следует отдать курице, индейке и по больше части рыбе. Кроме того, надо в течение дня пить воду из расчета 30 миллилитров на килограмм веса. Однако на ночь воду лучше не пить.

Говоря о витаминах, доктор Бекетов подчеркнул, что принимать витаминные добавки и БАДы не нужно, достаточно просто рационального питания с добавлением отрубей, овощей и фруктов. По его мнению, этого будет достаточно, чтобы заполнить потребность в витаминах.

Ранее главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов спрогнозировал в России на осень обычный подъем заболеваемости, в том числе и вторую волну коронавируса, которая будет слабее первой. Он также отметил, что у многих россиян сформировался иммунитет к COVID-19.