Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса

У Москвы больше шансов избежать второй волны коронавируса, несмотря на имеющиеся риски повторной вспышки. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», — отметил градоначальник. Он выразил уверенность, что повторно вводить карантинные меры в столице не придется.

Собянин объяснил, что большое число новых случаев заражения по всему миру не означает наступление второй волны. По его словам, такая ситуация закономерна, поскольку вирус попадает в один конкретный город, достигает там пика и постепенно продвигается в другие регионы.

«В Нью-Йорке такой пик заболеваемости случился в апреле-мае, а в других штатах позже. Некоторые из них закрылись на серьезный карантин. Но потом в любом случае, не пройдя эпидемиологическую ситуацию, они схватывают вирус и начинают активно болеть. И это не вторая волна и не третья», — пояснил Собянин.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что предотвратить вторую волну коронавируса в России позволит своевременное помещение на двухнедельную изоляцию больных и контактировавших с ними людей. По ее словам, вторая волна начнется тогда, когда после снижения числа новых случаев коронавируса этот показатель снова начнет резко расти.