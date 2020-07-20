Российским регионам предрекли рост заражений коронавирусом вслед за мегаполисами

В России число заражений может пойти вверх в регионах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщили эксперты «Известиям».

При этом второй волны в больших городах, где выработался коллективный иммунитет, уже не будет. Снижение общего числа заражений в России специалисты объяснили неоднородностью распространения патогена на земле. Сейчас вирус активно развивается на тех территориях, где ранее количество инфицированных было малым.

В Москве и Московской области пик эпидемии уже пройден, однако во многих других регионах страны ситуация продолжает оставаться напряженной. Среди них Свердловская, Нижегородская, Омская, Тюменская, Новосибирская, Оренбургская, Курганская, Сахалинская и другие области.

17 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уже 60 процентов жителей столицы имеют иммунитет к коронавирусу. По его словам, такая же ситуация с коллективным иммунитетом сложилась в Нью-Йорке.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объяснил слова мэра тем, что показатели людей, проверенных на антитела сложили с теми, у кого сработал Т-клеточный иммунитет.

«Если в Москве официально зафиксировано 20 процентов людей с высокими титрами антител IgG, то можно смело прибавить к этой цифре еще 20–40 процентов», — пояснил Волчков. По его словам, сейчас людей, у которых сформировался естественный иммунитет, в столице 40–60 процентов, и они уже не заболеют. При этом он дал прогноз, что к августу их количество может увеличиться до 80–90 процентов. Эксперт отметил, что в таком случае второй волны заболеваемости кронавирусом в Москве уже не будет.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев согласился с таким мнением. Однако, по его словам, в случае с коллективным иммунитетом необходимо учитывать, о чем именно идет речь.

«Если у 60 процентов москвичей есть антитела, то это очень хорошие новости, которые говорят о формировании практически достаточной иммунной прослойки. И именно этим можно объяснить, почему в Москве не растет число заболевших, несмотря на то, что далеко не все жители столицы соблюдают рекомендации эпидемиологов. Если мы перейдем этот порог, то заболевание уйдет само по себе, без второй волны», — пояснил Лукашев. В российских регионах, где до сих пор наблюдалось незначительное число заболевших и коллективный иммунитет не смог пока выработаться, вероятны вспышки коронавируса, заключил эксперт.