В Москве умерли еще 15 человек с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и выявлен положительный результат тестов на коронавирус. Возраст умерших не уточняется.

Оперативный штаб посоветовал при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и не заниматься самолечением. Также в оперштабе призвали вызвать на дом врача.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 771 546 заболевших в 85 регионах. За предыдущие сутки было зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 12 342 человека. Общее число заразившихся коронавирусом в мире к 19 июля превысило 14,28 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 220 тысяч. За весь период пандемии скончались 602 138 инфицированных, более восьми миллионов человек выздоровели.